Sedanur'u arama çalışmaları sürüyor

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 4 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'i bulmak için herkes seferber oldu.

4 gün önce evinden meyve toplamak üzere çıkan ver bir daha kendisinden haber alınamayan Sedanur Güzel, bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamadı. Sedanur Güzel'i bulmak için jandarma, AFAD, 2 komando timi, jandarma iz bulma köpekleri, UMKE, köy güvenlik korucuları seferber olurken, son olarak polis iz bulma köpeği de aramalara eşlik etti. Önceki gün gözaltına alınan komşu E.B.'nin jandarma karakolundaki sorgusunun devam ederken, E.B.'nin yakınlarının evi de didik didik aranıyor.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için herkes seferber oldu. Aramalara son olarak Erzurum AFAD ekipleri de katıldı.