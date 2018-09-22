İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sedanur'un cansız bedeni bulundu

Kars’ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel’den acı haber geldi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'den acı haber geldi. 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.


Konuya ilişkin Vali Rahmi Doğan tarafından yapılan açıklamada, 16 Eylül 2018 tarihinde ilimiz Kağızman İlçesi Paslı Köyünde ailesi tarafından kaybolduğu bilgisi verilen ve anılan tarihten itibaren arama çalışmaları aralıksız devam eden 9 yaşındaki Sedanur Güzel kızımızın cansız bedeni köye 1 km uzaklıkta JAK Timleri tarafından üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulunmuştur. Olay hakkında gerekli inceleme ve otopsi işlemlerine başlanılacaktır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.