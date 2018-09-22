Sedanur'un cenazesi otopsi için Erzurum'a gönderildi

Kars'ta meyve toplamaya çıktığı sırada kaybolduktan 7 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Paslı köyüne 1 kilometre uzaklıkta bulunan yerden cenaze aracı ile Kağızman Devlet Hastanesi morguna getirilen küçük Sedanur'un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından ambulansla güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum'a götürüldü.

Öte yandan, küçük Sedanur'un bulunduğu dere havadan görüntülendi. Bulunduğu yerin köyüne olan uzaklığı dikkat çekti.