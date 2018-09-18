Sedanur'un zorla arabaya bindirildiği iddiası

3 gün önce evinden meyve toplamak üzere çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sedanur Güzel'in Kağızman yolu üzerinde zorla bir arabaya bindirildiği iddia edildi.

Jandarma, AFAD, 2 komando timi, jandarma iz bulma köpeği, UMKE, köy güvenlik koruyucuları ve köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında geçen 3 günde herhangi bir sonuç alınmazken, Makbule Aydın isimli kadın Sedanur Güzel'i ilk kaybolduğu gün gördüğünü ve onun bir eskici arabasına zorla bindirilerek uzaklaştığını ileri sürdü.

Jandarma karakoluna giderek olayı anlattığını ifade eden Makbule Aydın, “Saat 12.00-12.30 arasıydı bir bağırtı sesi duydum. Bir tane kız çocuğu ‘anne' diye ağlıyordu. Nefes nefese idi ama bende çocuklarla ilgileniyordum o ara çocuğuma bu senin gibi kardeşlerini dövüyor, dedim. O yüzden bağırıyor sandım. Zaten saat 17.00 gibi de annesi geldi. Benim çocuğum yok dedi. Gördünüz mü onu arıyoruz. Bende gidip karakola ifade verdim” dedi.

Arabada kız çocuğunun ağladığını ve birisinin de araçta ağlayan kızın başına eliyle bastığını iddia eden Aydın, “Aracın içinde demir vardı. Aracın kasasında 17 yaşlarında mavi gömlekli birisi vardı. Kız çocuğunun kafasına bastırıyordu. Kalkmasını engelliyordu. Kız bağırıyordu” diye konuştu.

Öte yandan 3 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Sudenur Güzel, bulunamadı. Bugün Paslı köyüne jandarma olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Aramalar bugün sonlandırıldı. Aramalara yarın da devam edileceği öğrenildi.