Selim Belediyesi hizmete doymuyor

Birçok projenin aynı anda devam ettiği Selim’de Başkan Coşkun Altun, Belediye Hizmet Binası, Kapalı Semt Pazarı, Modern Otogar, Yürüyüş yol, park ve bahçelere kadar birçok projeyi aynı anda yürütüyor.

Belediye Başkanı Coşkun Altun, 2017 yılında Selim’de birçok projeye başladıklarını, bu projeleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlayacaklarını belirtti.

Halka hizmet, Hakka hizmettir anlayışı ile yola çıktıklarını ifade Başkan Coşkun Altun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın Kars ve Selim’e çok büyük katkıları olduğuna dikkat çekti.

Selim Belediye Başkanlığı’nca yürütülen çalışmaları basın mensuplarıyla birlikte gezen Başkan Coşkun Altun, ilçede alt yapı ve üst yapı çalışmalarının ardından Modern Otogar, Sanayi Sitesi, Belediye Hizmet Binası, Kapalı Semt Pazarı, Hayvan Pazarı, Park ve Yürüyüş Yolu projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

“Projeler tamamlanınca Selimliler değişim ve dönüşümü görecek”

Projelerin birçoğunun tamamlandığını hatırlatan Başkan Coşkun Altun, Selim’deki değişiklikleri 2017 yılı sonunda herkesin daha net göreceğini söyledi.

Başkan Coşkun Altun, “Selim’de göreve başladığımızdan bu güne kadar hizmet anlayışımızın hakka ve halka hizmet anlayışıyla devam ettik. Çünkü idareciliğinin vasıflarından olmazsa olmazı budur. Hangi konumda olursanız olun idarecilik vasfı varsa, önceliğiniz halktır, çünkü anlayış halka hizmet hakka hizmettir. Biz bu düsturla yola çıktık. Selim’de çok kıymetli bakanımızın da büyük destekleriyle 2017 yılı sonu itibariyle ilçemizde değişim ve dönüşümün çok olduğunu, biteceğimiz projelerle de meydana çıktığında herkes değişim ve dönüşüm görecektir” dedi.

“Çok güzel işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz”

Geçen 3,5 yıllık süreçte Selim’in çehresini değiştirdiklerinin altını çizen Başkan Coşkun Altun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a katkı ve desteklerinden dolayı Selimliler adına teşekkür etti.

Başkan Coşkun Altun, “Çok güzel işler yaptık. Yapmaya da devem ediyoruz. Selim’de bir değişim ve dönüşüm olmuştur. Bunu yaparken tabi bu işi, biz ekip ruhuyla yapıyoruz. Ekibin başı da Allah kendisinden razı olsun. Sayın bakanımızdır. Her isteğimizi, her talebimiz, her projemizi dinleyerek olumlu bir şekilde ya bizi yönlendirir, ya kendisi talimat vererek bu hizmetleri yapmamıza, sürdürmemize ön ayak oluyor. 25 yıl sonra ilimize icrası büyük bir bakanlığın verilmesi, çok önemlidir. Sayın Bakanımız ile birlikte Kars’ın da çehresi değişti. Çok önemli projeler Sayın bakanımızla birlikte Kars’ta tam hız devam ediyor” diye konuştu.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, belediye tarafından yürütülen projeleri, tek tek basın mensuplarıyla birlikte gezerek, yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Altun ilçe merkezinde bulunan baraka işyerlerini kaldırarak güzel bir bulvar yapacaklarını vurguladı. Altun, Selim’in gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

