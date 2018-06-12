Selim Hayvan Pazarı’nın açılışını Bakan Ahmet Arslan yaptı

Bakan Arslan, beraberindeki Kars Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ve beraberindekilerle birlikte yapımı tamamlanan Selim Hayvan Pazarı’nı açtı.

Bakan Ahmet Arslan, sağlık ve eğitim dışında bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılığa yönelik de yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Teknik donanımları üst seviyede olan bir tesisin açılmış olması bizi de sizi de ziyadesiyle memnun ediyor. KDV dahil buradaki yatırım miktarı 1,5 milyon. Eskiden bırakın bir hayvan pazarı, 1,5 milyon gelince bayram yapıyorlardı, artık o günler geride kaldı. Kars’ta 15 yılda hayvancılığa verdiğimiz destekler 216 kat artmış. Kars’ta yetiştirilen hayvan sayısı 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Büyükbaş, küçükbaş bir milyon yüz bin hayvan var. Bu yatırımları yaparken Selim’de insanların hayvanlarını alıp satabileceği modern bir pazar gerekiyordu. İnanıyorum ki bu hayvan pazarına çevre il ve ilçelerden insanlar gelecek, böylece üretici ve alıcı kazanacak. Burası bölgenin en iyi hayvan pazarlarından birisi, bundan hiç şüphemiz yok. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Selim ve diğer ilçelerde yaptıkları birçok projenin olduğunu, temelini atmaya ve açmaya yetişemediklerine dikkat çeken Ahmet Arslan, 24 Haziran seçimlerinde Selimlilerden destek istedi.

Arslan, “16 Nisan’da verdiğiniz güçlü destekle yolunu açtığınız cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi 24 Haziran’da yapılacak. Sizden istirhamımız, bugüne kadar verdiğiniz desteğinizin daha fazlasına ihtiyacımız var. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeni sistemin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize hizmet etmeye devam edecek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Arslan ve beraberindekiler dualar eşliğinde Hayvan Pazarı’nın açılış kurdelesini kesti. Arslan daha sonra Hayvan Pazarı’nı gezerek bilgiler aldı.