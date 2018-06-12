Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 15:45

Selim Hayvan Pazarı’nın açılışını Bakan Ahmet Arslan yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Selim Modern Hayvan Pazarı’nın açılışını yaptı.

Selim Hayvan Pazarı’nın açılışını Bakan Ahmet Arslan yaptı

12 Haziran 2018 15:45


Bakan Arslan, beraberindeki Kars Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ve beraberindekilerle birlikte yapımı tamamlanan Selim Hayvan Pazarı’nı açtı.


Bakan Ahmet Arslan, sağlık ve eğitim dışında bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılığa yönelik de yatırımlar yaptıklarını söyledi.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Teknik donanımları üst seviyede olan bir tesisin açılmış olması bizi de sizi de ziyadesiyle memnun ediyor. KDV dahil buradaki yatırım miktarı 1,5 milyon. Eskiden bırakın bir hayvan pazarı, 1,5 milyon gelince bayram yapıyorlardı, artık o günler geride kaldı. Kars’ta 15 yılda hayvancılığa verdiğimiz destekler 216 kat artmış. Kars’ta yetiştirilen hayvan sayısı 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Büyükbaş, küçükbaş bir milyon yüz bin hayvan var. Bu yatırımları yaparken Selim’de insanların hayvanlarını alıp satabileceği modern bir pazar gerekiyordu. İnanıyorum ki bu hayvan pazarına çevre il ve ilçelerden insanlar gelecek, böylece üretici ve alıcı kazanacak. Burası bölgenin en iyi hayvan pazarlarından birisi, bundan hiç şüphemiz yok. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum” dedi.


Selim ve diğer ilçelerde yaptıkları birçok projenin olduğunu, temelini atmaya ve açmaya yetişemediklerine dikkat çeken Ahmet Arslan, 24 Haziran seçimlerinde Selimlilerden destek istedi.


Arslan, “16 Nisan’da verdiğiniz güçlü destekle yolunu açtığınız cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi 24 Haziran’da yapılacak. Sizden istirhamımız, bugüne kadar verdiğiniz desteğinizin daha fazlasına ihtiyacımız var. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeni sistemin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize hizmet etmeye devam edecek” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Bakan Arslan ve beraberindekiler dualar eşliğinde Hayvan Pazarı’nın açılış kurdelesini kesti. Arslan daha sonra Hayvan Pazarı’nı gezerek bilgiler aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç