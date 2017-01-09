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09 Ocak 2017 11:58

Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi

Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi

09 Ocak 2017 11:58

Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, Baykara grubu muhtarlarla bir araya geldi.
Selim Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda Kaymakam Mehmet Keklik, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya 14 köy muhtarı hazır bulundu.
Toplantıya Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Coşkun Altun, Özel İdare Müdürü Kurban Emir ve Baykara grup içme suyundan yararlanan 14 köy muhtarlarımız katılarak su ile ilgili sıkıntılar masaya yatırıldı.
Baykara grubuna bağlı 14 köy muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen kaymakam Mehmet Keklik, muhtarlara köyleriyle ilgili yapılması planlanan projeleri anlattı. Muhtarların talep ve önerilerini de dinleyen Keklik, toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.



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