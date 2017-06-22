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22 Haziran 2017 15:02

Selim’e Modern Kent Merkezi yapılacak

Selim Belediye Başkanlığı’nca ilçeye Modern Kent Meydanı yaptırılacak.

Selim’e Modern Kent Merkezi yapılacak

22 Haziran 2017 15:02

Projesi hazır olan Kent Meydanı’nın yapımına önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.


Selim Belediye Başkanlığı’nca yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde yapılacak Kent Merkezi’nde kafeterya, oturma alanları, yürüyüş alanları, Selim’i temsil esen figürlere kadar birçok sosyal alan yapılacak.


Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kent Meydanı Projesi’nin ihalesini yapacaklarını ve 2018 yılı sonuna kadar Kent Meydanı’nı bitireceklerini söyledi.


Başkan Coşkun Altun, “Yaklaşık 10 dönüm, buradaki binaları kaldırdıktan sonra bu bölgeyi, bölgenin en güzel Kent Meydanı projesi haline getireceğiz ve Allah nasip eder ise yapacağız. Bu yıl ihalesini yapacağız. İnşallah 2018 yılı içerisinde bu devasa Kent Meydanı’nı ilçe halkının hizmetine sunacağız” dedi.


Kent Meydanı Projesini TANAP’a sunduklarını, TANAP kabul etmez ise kendi belediye bütçelerinden yapacaklarını ifade eden Başkan Coşkun Altun, “Kent Meydanı içerisinde kafeteryası, oturma alanları, yürüyüş alanları, Selim’i temsilen figürler, bu şekilde güzel bir Kent Meydanı Projemiz hazır. Onu da TANAP Projesi’ne sunduk. Kabul edilirse iyi olur. Belediye’nin üzerinden yük kalkmış olur. Edilmezse biz kendi belediye bütçemizden yaparak bu meydanı vatandaşların hizmetine sunacağız” diye konuştu.


Kent Meydanı Projesi’nin hayata geçirileceği bölgedeki binaların yıkımı yapacaklarına dikkat çeken Başkan Altun, Selim’im çok güzel bir kent meydanına kavuşacağını da sözlerine ekledi.




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