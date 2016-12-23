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23 Aralık 2016 15:58

SERKA Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması sonuçları açıklandı

SERKA Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması sonuçları açıklandı

23 Aralık 2016 15:58

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen “Kars’a Ait Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması” sonuçları açıklandı. Fatih İzci’nin “Karda Kayan Lezzetler” tasarımı birincilik ödülüne layık görüldü.
SERKA’nın “Tarihi ve kültürel zenginliği ile bilinen Kars’ın yurt içi ve yurt dışı fuarlarda ve etkinliklerde tanıtımına katkı sağlaması ve gelen ziyaretçiler için tarihi ve kültürel değerleri yansıtan hatıra nesnelerinin oluşturulması amacıyla” düzenlediği “Kars’a Ait hediyelik Eşya Tasarım Yarışması” sonuçları belli oldu.
Yarışmaya başvuran 108 eserden 29 tanesi yarışma şartnamesine uymadığı gerekçesiyle elendi. Kalan 79 eser Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mahmut Kılıçbay, Kars Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Ali Kasım Bulut, Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Hediyelik Eşya Satış Mağazası İşletmecisi Belkıs Çelik, Emel Torun ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Bölümü Araştırma Görevlisi Gülşen Şefika Berber’den oluşan Jüri Heyeti tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Fatih İzci’nin “Karda Kayan Lezzetler” eseri birincilik ödülüne layık görülürken, Yelta Köm ve Elif Çak Köm’ün “Kars Peynir Seti” eseri ikincilik, Muhammed Saner Öztürkler “Karspostal” eseriyle üçüncülük ödülü kazandı.
Yarışmaya katılan 4 eser de özel ödül ve mansiyonla ödüllendirildi. Türkan Balım’ın “Kaz Küpe Tasarımı” SERKA Özel Ödülü’ne, Sinem Tun’un “Hafızamda Kars” eseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Özel Ödülü’ne, Fahrettin Öztürk’ün “Bir Avuç Dolusu Kars” eseri Kafkas Üniversitesi Özel Ödülü’ne ve Fujer Selda Gümüş’ün “Paint-It” adlı eseri de mansiyona layık görüldü.
Yarışmada sunulan eserler Kars Halk Eğitim Merkezi’nde sergilenecek.



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