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12 Temmuz 2018 13:29

Sıcak hava onu etkilemiyor

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Kars’ta sıcağa aldırış etmeyen Orhan Saylan, her gün 8 saat boyunca fırında lavaş ekmeği çıkarıyor.

Sıcak hava onu etkilemiyor

12 Temmuz 2018 13:29


Dededen, babaya, babasından da kendisine kalan Sayılan Lavaş Fırınında günlük bin ile bin 500 lavaş ekmeği çıkaran 48 yaşındaki Orhan Saylan ateşin başında saatlerce çalışmanın çok zor olduğuna dikkat çekti. Saylan, dede ve baba mesleğini devam ettirdiğini ve çalışacak eleman bulamadığını söyledi.


Saylan, "Çalışacak adam yok ben şuanda 3 kişinin işini tek başıma yapıyorum. Zor tabi, ister istemez zor, sabah erken kalkıyorum. Ateş yakıyorum. Sıcak etkiliyor. Hamuru bir gün önceden hazırladığımız için hamuru etkiliyor. Çalışmayı etkiliyor. Verim düşüyor. Dışarı sıcak içeride sıcak olduğu zaman ister istemez etkiliyor. Ekmek çıkarmamız sayısı da düşüyor. Her şeyi etkiliyor sıcak" dedi.


Kars kent merkezinde bulunan lavaş fırınının sahibi Orhan Saylan, bu mesleği babasından öğrendiğini, babasının da dedesinden öğrenerek bugünlere kadar getirdiklerini kaydetti.


Saylan, sıcak havaya aldırış etmeden her gün 8 saat sıcak tandırda tek başına lavaş ekmeği çıkarıyor.




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