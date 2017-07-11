Sokak çalgıcıları Kars’ta yoğun ilgi gördü

Yaklaşık 10 önce İstanbul’dan yola çıkan 5 kişilik sokak çalgıcıları geldikleri Kars’ta, önce tarihi kenti gezdi. Ardından da Atatürk Caddesi’nde mini konser verdi. Atatürk Caddesi üzerinde kaldırıma oturan grup kendilerine ait özgün kıyafetleri ile seslendirdikleri eserlerle caddeden geçen vatandaşları adeta büyülediler.

Hem vatandaşları eğlendirmek, hem de harçlıklarını çıkarmak için İstanbul’dan yola çıkan sokak çalgıcıları son durakları Kars’ta, Karslılara keyifli anlar yaşattı.

Türkiye’nin her yöresini dolaşmak için İstanbul’dan yola çıktıklarını, Karadeniz illerini sahilden takip ederek Hopa’ya kadar geldiklerini, Kars’a gelene dek 10’a yakın küçük ve büyükşehire uğradıklarını belirten grubun Afyonlu sanatçısı Emre Esenlik, “Biz vatandaşlarımızı eğlendirmenin peşindeyiz. Ne mutlu bize onları eğlendirebiliyorsak. Vatandaşları sıcak ve samimi gördüm, insanların kendilerini misafirleri olmaları konusunda davette bulunduklarını gördük. Bu bizi memnun etti” dedi.

Gruplarındaki arkadaşlarının ise Türkiye’nin farklı şehirlerinde oluştuğunu da vurgulayan Esenlik, grup üyelerinden Evren Kılıç’ın Diyarbakır, Onur Çakır’ın Giresun, Buğra Koska’nın Antalya ve Serhado isimli üyesinin ise Hakkarili olduğunu ve hissettikleri her yerde arkadaşlarıyla birlikte çalarak türkü söylediklerini sözlerine ekledi.

Grubun sokak üzerinde seslendirdiği eserlere Atatürk Caddesi’ni kullanan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla selfie yağarken, bazı vatandaşlar ise grubun seslendirdiği bir birinden güzel türkülere eşlik etti. Grubu dinleyen vatandaşlar daha sonra gönüllerinden kopan paraları grubun önlerine açtıkları enstrüman çantasına bıraktı.