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30 Mayıs 2018 11:22

Susuz Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Susuz Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı.

Susuz Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

30 Mayıs 2018 11:22


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Susuz Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ve 27. Dönem AK Parti Kars milletvekilinin tanıtım programına katıldı.


Susuz’da coşkuyla karşılanan Bakan Ahmet Arslan, AK Parti Susuz Seçim Koordinasyon Merkezi önünde kendisi kendisini karşılayan kalabalığa seslenerek, “Hainlik yapanlar, dünyada Türkiye’nin yükselmesini ve yücelmesini istemeyenler, Türkiye’ye çelme takmak isteyenler bilsin ki bin yıldır bu coğrafyada toprağı gelecek nesillere vatan olarak bırakmak için şehit olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve ecdadın vatan olarak bıraktığı toprakları gelecek nesillere daha iyi şartlarda bırakmak için, daha mamur şekilde bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz. Bunun için bölünmüş yollar yapıyoruz, bunun köprüler yapıyoruz. Tüneller yapıyoruz. Bunun için havalimanları yapıyoruz. Bunun için hızlı trenler yapıyoruz. Ve o hızlı treni Kars’a kadar getireceğiz. Bunun için Bakü-Tiflis-Kars’ı yaptık. Bunun için limanlar yapıyoruz. Bunun için sırada kanal İstanbul var. Kanal İstanbul’u yapacağız.” dedi.




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