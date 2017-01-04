Susuz’da güvenlik toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından il ve ilçelerde ilgili paydaşların katılması ile her ay düzenli bir şekilde yapılması planlanan Güvenlik Toplantılarının ilki Kars’ın Susuz İlçesi’nde yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Yusuf İzci, Belediye Başkanı Murat Uray, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Onarıcılar, Komiser Gürkan Ukşaş, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Çakas, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları, okul müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaymakam Yusuf İzci Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan sunumlarda Susuz’da asayiş ve güvenlik uygulamaları, alınan tedbirler anlatıldı.

Toplantıda ayıca gündemde olan konular ile ilgili olarak katılımcılara bilgi verildi.