Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 13:05

Susuz’da güvenlik toplantısı yapıldı

Susuz’da güvenlik toplantısı yapıldı

04 Ocak 2017 13:05

İçişleri Bakanlığı tarafından il ve ilçelerde ilgili paydaşların katılması ile her ay düzenli bir şekilde yapılması planlanan Güvenlik Toplantılarının ilki Kars’ın Susuz İlçesi’nde yapıldı.
Toplantıya, Kaymakam Yusuf İzci, Belediye Başkanı Murat Uray, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Onarıcılar, Komiser Gürkan Ukşaş, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Çakas, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları, okul müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
Kaymakam Yusuf İzci Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan sunumlarda Susuz’da asayiş ve güvenlik uygulamaları, alınan tedbirler anlatıldı.
Toplantıda ayıca gündemde olan konular ile ilgili olarak katılımcılara bilgi verildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
-10
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç