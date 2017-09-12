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12 Eylül 2017 08:58

Taziye evinde yangın: Çadır küle döndü, 100 ton ot yandı

Kars’ta, bir önce eşi ölen vatandaşın evine kurulan taziye çadırının arkasında çıkan yangında 100 ton ot kül olurken, taziye çadırı da küle döndü.

Taziye evinde yangın: Çadır küle döndü, 100 ton ot yandı

12 Eylül 2017 08:58

Çadırda bulunan mutfak tüpü son anda fark edilerek dışarı çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kars Kerkez Çakmak köyü Çalkavur Mahallesi’nde ikamet eden kanser hastası Fazlı Özkoçak, bir gün önce eşi Melahat Özkoçak’ı kaybetti. Eşi için evin önüne taziye çadırı kurulan Fazlı Özçelik taziyeleri kabul ederken, bilinmeyen bir nedenden dolayı çadırın arkasında bulunan otlar yanmaya başladı.


Taziye çadırını boşaltan vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Olayın bildirilmesi üzerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelerek yangını söndürmek çalışma başlattı. Bir türlü kontrol altına alınamayan yangın devam ederken İl Emniyet Müdürlüğünden yardım istendi. Bölgeye Çevik Kuvvet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar sevk edildi. TOMA ve itfaiyenin müdahale ettiği yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Fazlı Özkoçak’a, ait yaklaşık 100 ton ot yanarak kül oldu.



Taziye çadırındaki tüp son anda çıkarıldı


Otlardan sıçrayan kıvılcımla ateş alan taziye çadırında bulunan tüp son anda fark edilerek dışarı çıkarıldı. Tüpün dışarı çıkarılmasıyla birlikte facianın önüne geçildi. Tüp bölgeden uzaklaştırılırken, taziye çadırı da tamamen yandı. Çadırdan geriye ise çay ocağı, bardaklar ve yanmış sandalyeler kaldı.




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