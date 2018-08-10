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10 Ağustos 2018 07:06

Tedavileri tamamlanan yavru ayılar uçakla Bursa’ya gönderildi

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan yavru ayılar sağlığına kavuştu.

Tedavileri tamamlanan yavru ayılar uçakla Bursa’ya gönderildi

10 Ağustos 2018 07:06

Tedavileri tamamlanan iki yavru ayı Karacabey ova korusu ayı barınağına götürülmek üzere kargo uçağıyla Bursa’ya gönderildi.


Yaklaşık 1 ay önce Kars’ta Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde annesinden ayrıldığı için köpeklerin saldırısına uğrayan ve yine Sarıkamış’ta bulunan yavru boz ayılar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek tedavi altına alındı.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr Metin Öğün ve ekibi tarafından tedavileri yapılan ‘Öksüz’ ve ‘Umut’ adı verilen iki yavru ayı 1 aylık süreçte sağlıklarına kavuştu.


İki yavru ayı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek kargo uçağıyla Karacabey ova korusu ayı barınağına götürüldü.




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