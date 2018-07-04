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04 Temmuz 2018 15:44

Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler ve keklikler doğa bırakıldı

Kars’ta tedavileri tamamlanan yavru tilkiler ve keklikler yeniden doğaya bırakıldı.

Tedavileri tamamlanan yavru tilkiler ve keklikler doğa bırakıldı

04 Temmuz 2018 15:44


Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’nce Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen ve burada tedavi altına alınan 3 yavru tilki ile 23 kekliğin tedavileri tamamlandı.


Tedavileri tamamlanan ve doğaya bırakılma zaman gelen yavru tilkiler ile keklikler Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Murat Doğanay ve ekibi tarafından Sarıkamış’a getirildi. Burada doğaya bırakılan yavru tilkiler kaçarak gözlerden kaybolurken, keklikler ise bir süre kendilerine bakan görevlilerin yanından ayrılmadı. Daha sonra uçarak bölgeden uzaklaşan keklikler yeniden doğaya kavuştu.




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