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08 Mayıs 2018 12:04

Tedavisi tamamlanan kara akbaba özgürlüğe kanat çırptı

Kars’ta tedavisi tamamlanan kara akbaba özgürlüğe kanat çırparken, kaçak avcılardan ele geçirilen keklikler de tabiata yeniden kavuştu.

Tedavisi tamamlanan kara akbaba özgürlüğe kanat çırptı

08 Mayıs 2018 12:04

Yavru sincap ise Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin sevimli maskotu oldu.


Doğu Anadolu Bölgesinde birçok yabani hayvanın tedavisinin yapıldığı Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde, tedavisi tamamlanan yabani hayvanlar yeniden doğaya salınarak özgürlüklerine kavuşuyor. Ağrı’da yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan ve daha sonra Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kara akbaba, yaklaşık 4 ay süren tedavi sürecinin ardından özgürlüğe yeniden kanat çırptı.


Bakanlık Müfettişi Gazi Uzun, Doç.Dr Metin Öğün ve ekibinin katılımıyla kara akbabası tabiata salındı.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yine tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin, 1 kaya kartalı ve kaçak avcılardan ele geçirilen 12 kınalı keklik ile 1 çil keklik de tabiata yeniden kazandırıldı.


Öte yandan Erzurum’da yolunu kaybetmişken vatandaşlar tarafından bulunan yavru sincapta Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. ‘Gamze’ ismi verilen yavru sincap, sevimliliğiyle rehabilitasyon merkezinin maskotu haline geldi.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç.Dr Metin Öğün, yavru sincabın kabuklu yiyecekleri yiyecek diş ve tırnak olgunluğuna ulaştığında tabiata geri salınacağı belirtti.




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