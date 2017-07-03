Termometreler 34’ü gösterince soluğu Çıldır Gölü’nde aldılar

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu Kars’ta vatandaşlar serinlemek için kendilerini Çıldır Gölü’ne attı. Çıldır Gölü’nün serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar saatlerce yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklarıyla birlikte göle giren vatandaşlar, hem serinledi hem de çocuklarıyla gölde oyun oynadı.

Sıcak havadan kaçan vatandaşlar çareyi Çıldır Gölü’nde bulurken, kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte balık avlayarak vakit geçirdi, kimi vatandaşlar da piknik yapıp söğüt gölgesinde serinledi. Mangal yapıp göl kıyısında karınlarını doyuran vatandaşlar serinlemek için ise kendilerini Çıldır Gölü’nün serin sularına bıraktı.

Havaların sıcak olduğunu ifade eden Okan Poliçe, “Havalar çok sıcak, bunaldık, Kars’ta deniz yoktu, işte size deniz. Serinliyoruz çoluk çocuğumuzla beraber, günümüzü gün ediyoruz” dedi.

Gölde Valiye dua ettiler

Çıldır Gölü’nde serinleyen vatandaşlar Kars Valisi Rahmi Doğan’a dua etti. Çıldır Gölü kenarını yapılan Kütük Ev ile birlikte vatandaşlara açtıran Kars Valisi Rahmi Doğan’a sıcaktan bunalarak göle giren vatandaşlar, gölde dua etti. Vatandaşlardan birisi dua ederken, diğerleri de ‘amin’ dedi.

Sıcak havadan korunmak için kendilerini Çıldır Gölü’ne atan vatandaşlar, “Allah valiyi başımızdan eksik etmesin. Böyle valiyi Allah her zaman var etsin, Allah böyle valiyi saklasın yarabbi” diyerek dua etti. Dua eden vatandaşa bazı vatandaşlar ‘amin’ diyerek cevap verdi.

Çıldır Gölü’ne akın eden vatandaşların bir kısmı çam ağaçları altında serinlerken, bir kısmı da göle girmeyi tercih etti. Aşıkların seslendirdiği türkülere, gölde oynayarak eşlik eden vatandaşlar ise dikkat çekti.