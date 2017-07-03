Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 09:57

Termometreler 34’ü gösterince soluğu Çıldır Gölü’nde aldılar

Kars’ta aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü kıyılarında aldı.

Termometreler 34’ü gösterince soluğu Çıldır Gölü’nde aldılar

03 Temmuz 2017 09:57


Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu Kars’ta vatandaşlar serinlemek için kendilerini Çıldır Gölü’ne attı. Çıldır Gölü’nün serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar saatlerce yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklarıyla birlikte göle giren vatandaşlar, hem serinledi hem de çocuklarıyla gölde oyun oynadı.


Sıcak havadan kaçan vatandaşlar çareyi Çıldır Gölü’nde bulurken, kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte balık avlayarak vakit geçirdi, kimi vatandaşlar da piknik yapıp söğüt gölgesinde serinledi. Mangal yapıp göl kıyısında karınlarını doyuran vatandaşlar serinlemek için ise kendilerini Çıldır Gölü’nün serin sularına bıraktı.


Havaların sıcak olduğunu ifade eden Okan Poliçe, “Havalar çok sıcak, bunaldık, Kars’ta deniz yoktu, işte size deniz. Serinliyoruz çoluk çocuğumuzla beraber, günümüzü gün ediyoruz” dedi.



Gölde Valiye dua ettiler


Çıldır Gölü’nde serinleyen vatandaşlar Kars Valisi Rahmi Doğan’a dua etti. Çıldır Gölü kenarını yapılan Kütük Ev ile birlikte vatandaşlara açtıran Kars Valisi Rahmi Doğan’a sıcaktan bunalarak göle giren vatandaşlar, gölde dua etti. Vatandaşlardan birisi dua ederken, diğerleri de ‘amin’ dedi.


Sıcak havadan korunmak için kendilerini Çıldır Gölü’ne atan vatandaşlar, “Allah valiyi başımızdan eksik etmesin. Böyle valiyi Allah her zaman var etsin, Allah böyle valiyi saklasın yarabbi” diyerek dua etti. Dua eden vatandaşa bazı vatandaşlar ‘amin’ diyerek cevap verdi.


Çıldır Gölü’ne akın eden vatandaşların bir kısmı çam ağaçları altında serinlerken, bir kısmı da göle girmeyi tercih etti. Aşıkların seslendirdiği türkülere, gölde oynayarak eşlik eden vatandaşlar ise dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:17
  • Güneş :04:35
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!