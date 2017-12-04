Trafik kazalarına maruz kalan yaban hayvanları Kars’ta tedavi ediliyor

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, yaban hayvanlarının kış mevsiminde yaşadıkları zorluklar ve maruz kaldıkları trafik kazaları sonucunda yaşamlarını yitirdiklerini belirtti.

Özellikle kış aylarında sürücülerin yaban hayvanlarına karşı sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, yiyecek bulmak ve ısınmak için karayoluna inan yaban hayvanların trafik kazalarına kurban gittiğini söyledi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’ne son günlerde çok sayıda yaban hayvanının vatandaşlar tarafından getirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, “Kışın gelmesiyle birlikte çok oranda yol kazalarında artış oldu. Son 1 haftada bize yaklaşık olarak 7-8 tane etçil memeli, yol kazası hikayesiyle geldi. Tabi çok ciddi büyük travmalarla geliyorlar. Sonuçta 5 ile 10 kilo arasındaki canlıların 1,5 tonluk araçlar tarafından ezilmesi, onlar çok ciddi ve geri dönüşümsüz hasarları beraberinde getiriyor. Son 1 haftada eks olan yaklaşık 3-4 büyük etçil vakamız var. Dün gelen bir vaşağımız vardı. Her ne kadar kırıklara müdahale edilse de, bunlarda kan nakli yapamadığımız için iç kanamaları kontrol altına alamadık. Onu kaybettik, bu çok üzücü bir şey, çok genç bir bireydi. Erzurum’dan gelmişti. 13. Bölge’nin bütün ekipleri harıl harıl çalışıyor yaban hayatı için Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar çok ciddi bu mevsimde insanüstü çabayla nakilleri sağlıyorlar. Şubeler çok ciddi özverilerde bulunuyorlar” dedi.

Uzlu, “Sürücülerin özellikle gece beslenmeye çalışan yırtıcı etçillere daha dikkatli olmalarını, farlarını daha düzgün kullanarak en azından o hayvanları görmeye çalışmalarını rica edeceğim. Asfaltlar sıcak, sadece etçiller değil, kuşlarda yol üzerine iniyorlar, ısınabilmek için, etçilerde yolun kenarına geliyorlar. O yüzden çok ciddi kazalar oluyor. Bu gün biz 1 hafta da 7-8 vakadan bahsediyoruz ama bölgemizde, 13. Bölge Erzurum’daki Doğa Koruma Milli Parklarının etki alanındaki 9 ilde eninim bunun 10 katı kadar kaza olmuştur. Bize gelen bunlar. Vatandaşlarımız duyarlı çok sevindirici, insanlar yolda buldukları tilkileri veya diğer canlıları bize kendileri naklediyorlar. Bu da sevindirici bir şey, yol kazaları çok fazla haftada en az 40 vaka bu 9 ilde yani Ağrı’dan başlayın, Ardahan’a kadar, oradan Bayburt, Gümüşhane üzerinden Erzincan, Tunceli, Bingöl’e kadar giden alanda en az haftada, en iyimser söylüyorum. 40 tane etçil memelinin trafik kazalarına kurban gittiği, iyimser bir tahmindir. Bu sezon için yazın bu rakam çok düşüyor. Kışın hayvanlar beslemek için yola yaklaştıkça, ısınmak için yola yaklaştıkça çok ciddi kayıplarımız oluyor. Bu değerli türler, vaşak gibi, hepsi değerli ama soyu tehlike altına olan türlerimiz çok daha önem arz ediyor. O yüzden bu mevsimde Türkiye geneline vurursanız sanırım yüzlerce bir hafta için ölüm vakası ile karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz yaban hayvanlarını tedavi etmeye çalışıyor.

Özellikle kış aylarında yiyecek bulmak veya ısınmak için karayoluna inen yaban hayvanları kazalara kurban gidiyor. Yetkililer sürücülerin geceleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.