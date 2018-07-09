2 Aralık 1914 tarihinde başlayan ve 90 bin kahraman Osmanlı askerinin donarak ve hastalanarak hayatını kaybettiği Sarıkamış Harekatı’nda askerlerin ayaklarında bulunan çarıklar, ışıklandırılarak şehitlerin sonsuza kadar anılması için bir görüntü oluşturulmuş. Çarıkların olduğu bölümü ziyaret edenler ise gözyaşlarına boğuyor.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde ‘çarıklar’ın olduğu bölümde duygu seli yaşandığını ifade eden müze görevlisi Bilal Yetim, “İki taraflı aynalar ile askerlerin sonsuzluğa yürüyüşü sembolize edilmiş, o his buradaki ziyaretçilerde uyandırılmaya çalışıldı” dedi.

Yetim, “Burada özellikle orta yaşlı ziyaretçilerimiz bu ortamdan çok etkileniyorlar. Öyle ki bu ortamdan etkilenip ağlayan ziyaretçilere şahit olduk. Ziyaretçilerimizin hepsi etkilenerek çıkıyor. Etkilenmeden çıkan ziyaretçi neredeyse az denecek kadar azdır” diye konuştu.

Her gün yüzlerce misafirine kapılarını açan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’in girişinde bulunan ‘çarıklar’ kar görüntüsü verilmiş beyaz kum üzerine dizilmiş, iki tarafı aynalarla çevrili bölümde sonsuzluğa giden bir ışık kervanı görülüyor. Işıkların bulunduğu yerde askerlerin o dönem kullandıkları çarıklar yer alıyor. Ses efektleri desteklen bölümde o dönem askerlerin yaşadığı zorluklar gözler önüne seriliyor.