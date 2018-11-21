Türkiye'nin En Genç Meclis Üyesi aday adayı

Sarıkamış'ın sevilen ve genç gazeteci Alper Yıldırım AK Parti Sarıkamış Belediye Meclis Üyeliği başvurusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin siyasette aktif görev alması çağrısına gençler büyük ilgi gösteriyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gazeteci olarak görev yapan Alper Yıldırım, aktif siyaset yaptığı AK Parti'den belediye meclis üyeliği için aday adaylığını açıkladı.

İlçe Başkanlığı'na müracaat ederek belediye meclis üyeliği aday başvurusunda bulunan Yıldırım, yerelde Sarıkamış'a hizmet etme adına bu göreve talip olduğunu duyurdu.

20 yaşında siyasette yeni bir hamle yapmak isteyen Alper Yıldırım Kars Sarıkamış Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adayı oldu. Dosyasını tamamlayarak İlçe Başkanı Serkant Aykul'a teslim eden Alper Yıldırım parti binasından ayrıldı.