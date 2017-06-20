TÜRSAB, Serhat illerinin turizmini geliştirmek için kolları sıvadı

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da faaliyet yürüten SERKA ile TÜRSAB arasında, bölge illerinin turizm kapasitelerinin arttırılması amacıyla mayıs ayında imzalanan işbirliği protokolünün hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Kalkınma Ajansları arasında ilk kez SERKA ile bu konuda protokol imzalayan TÜRSAB, 7 kişilik yönetici kadrosuyla bölge illerinde toplantılar yapmaya başladı.

TÜRSAB heyeti, toplantı öncesi Kars Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, TÜRSAB’ın İncoming Turizm Komitesi Başkanı Aziz Ciga ve Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Erdal Çeri, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, üniversite temsilcileri, illerin Kültür ve Turizm Müdürleri, İlçe Kaymakamları, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile SERKA uzmanları katıldı.

Toplantıda, SERKA ile toplantıya katılan diğer kamu kurum ve kuruluşları, turizm alanında yaptıkları faaliyetler ve hedefleriyle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Ardından yol haritasına temel teşkil edecek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler için görüş alışverişinde bulunuldu. Doğa ve kültür turizmi açısından bölge potansiyelinin tespit edilmesi, turizmi geliştirici tedbirlerin belirlenmesi ve pilot uygulamaların başlatılması kısa vadeli hedef olarak belirlendi. Orta vadeli hedef olarak da, Acentaların bölgeyi tanıtan tur paketleri oluşturması için bölgeyle ilgili bilgilendirme, info gezileri, bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtan projelerin, iyileştirilen destinasyonların tanıtımının yapılması, maliyeti düşürücü ve rekabeti artırıcı önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Bölgede turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, geceleme sürelerinin ve turizm gelirlerinin arttırılması uzun vadeli hedef olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca, kentlerde bulunan somut ve somut olmayan kültürel değerler envanterinin TÜRSAB ile paylaşılması ve bu çerçevede önceliklerin belirlenmesine karar verildi.

Daha sonra Ağrı’ya geçen TÜRSAB ekibi, ikinci toplantısını burada yaptı. Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Yusuf Çetin ile ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının ardından TÜRSAB heyeti, Doğubayazıt ilçesine geçerek İshak Paşa Sarayı’ın gezdi. Bölgeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB heyeti, bölge illerinin turizm açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ve kurumların işbirliğine açık olduğunu belirtti.