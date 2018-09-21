İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tutuklanan zanlının telefonundan cinsel içerikli video ve fotoğraf bulundu

Kars’ın Kağızman ilçesinde Sedanur Güzel’in kaybolmasıyla ilgisi bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin telefonundan çok sayıda cinsel içerikli video ve fotoğraf çıktı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Sedanur Güzel'in kaybolmasıyla ilgisi bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin telefonundan çok sayıda cinsel içerikli video ve fotoğraf çıktı.


Müge Anlı'nın programına katılmak üzere köyden ayrılmak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.B.'nin telefonundan cinsel içerikli çok sayıda video ve fotoğraf bulundu.


Jandarmadaki ifadesinde çocuklarının yanına gittiğini ifade eden E.B. aralarında bahçe duvarı olduğunu ve duvarı geçerek çocuklarla herhangi bir temas kurmadığını iddia etti. Jandarmadaki işlemlerinde üzerinde ağabeyisinin bilgilerini içeren sahte kimliği firardan dolayı arandığı için yaptırdığını belirten E.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.