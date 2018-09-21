Tutuklanan zanlının telefonundan cinsel içerikli video ve fotoğraf bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde Sedanur Güzel'in kaybolmasıyla ilgisi bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin telefonundan çok sayıda cinsel içerikli video ve fotoğraf çıktı.

Müge Anlı'nın programına katılmak üzere köyden ayrılmak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.B.'nin telefonundan cinsel içerikli çok sayıda video ve fotoğraf bulundu.

Jandarmadaki ifadesinde çocuklarının yanına gittiğini ifade eden E.B. aralarında bahçe duvarı olduğunu ve duvarı geçerek çocuklarla herhangi bir temas kurmadığını iddia etti. Jandarmadaki işlemlerinde üzerinde ağabeyisinin bilgilerini içeren sahte kimliği firardan dolayı arandığı için yaptırdığını belirten E.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.