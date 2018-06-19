UDH Bakan Ahmet Arslan, “İnce Laf cambazlığında çok mahirdir”

Tarihi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözen’in konuğu olan Bakan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin laf cambazlığında çok mahir olduğunu belirtti.

Arslan, Saadet Partisi (SP) Kars 1. sıra Milletvekili adayı Sezgin Yıldız’ın CHP’nin Halkların Demokrat Partisi (HDP) desteklediğini ifade ederek partisinden, partisinin 1. sıra milletvekili adaylığından istifa ederek AK Parti saflarına geçmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

TGRT Haber’in Canlı Yayın konuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, önemli açıklamalarda bulundu.

“İkinci tura kalma ihtimalini kesinlikle görmüyorum”

Vatandaşın her şeyin farkında olduğunu ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Vatandaş her şeyin farkında, bundan 20-25 gün önce ilk meydanlara çıkıldığında işte o söylediğim, ‘seçmenin acaba muhalefet ne söyleyecek, onları bir dinleyeyim, ondan sonra karar vereyim’, kararsızlıklarını düşündüğünü zaman böyle bir ihtimalden söz ediliyordu. Ancak saha netleşiyor ve kesinlikle bunu söyleyelim ki 2014 seçimlerinden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, daha net rakamlardan, daha net Cumhurbaşkanımız, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuran Cumhurbaşkanımız başkanımız olacak ve ben ikinci tura kalma ihtimalini kesinlikle görmüyorum. Bırakın zayıf olmayı, kesinlikle görmüyorum. Bunu da gerek Kars dahil 7 ilçesini gezen bir milletvekili adayı, gerekse Türkiye’nin 81 ilinde bakanlık olarak yaptığımız hizmetler nedeniyle bir çok ile gidiyoruz ve oralar da bir çok temasta bulunuyoruz. Oraları da vatandaşın teveccühü çok net, tercihi çok net onun için, ben kesinlikle ikinci tura kalma ihtimali görmüyorum. Birinci turda çok net bir biçimde, Cumhurbaşkanımız üstelikte böyle ucu ucuna değil, rahat bir farkla Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini kuracak” dedi.

“Cumhuriyet Halk Partisi HDP’leşiyor”

SP Kars 1. Milletvekili Sezgin Yıldız’ın partisinden ve 1’inci sıra milletvekilliği adaylığından istifa etmesinin altında CHP’nin HDP’leştiğinin yatmasının bulunduğunu hatırlatan Bakan Arslan, “Tabi sadece Kars’ta değil, bir çok yerde adaylar da seçmen de şunu görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP’leşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile kol kola gezerken, neredeyse PKK’nın söylemlerini kullanıyor. İşte böyle bir partiye destek verir pozisyonda olmak Saadet Partililerin gerçekten rahatsız ediyor. Ve bu anlamda da üstelik birinci sıra milletvekili adayı Sezgin Yıldız, çok net ifadelerle dedi ki, ‘hayır ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu tavrını zaten hiç bir şekilde, hiç bir şekilde tasvip etmiyorum. Ve bunu destekler duruma düşmekte kabul edilebilir bir durum değil.’ Dolayısıyla hem birinci sıra milletvekili adayı, hem ilçe başkanı, hem ilçe yönetimi arkadaşlar, 25 kişi ama önemli olan şu 25 kişi de geçer. Bazen 500 kişi de geçer, bazen bin kişi de alırsınız ama önemli olan birinci sıra milletvekilinin ve en büyük ilçemiz olan Kağızman İlçe Başkanımızın, yönetimdeki arkadaşlarla birlikte hayır, net bir şekilde ‘biz HDP ile ortak hareket eden CHP’yi destekleyen parti duruma düşemeyiz. Recep Tayyip Erdoğan’dır bizim liderimiz, Ahmet Aslan’dır Kars’ta ve bize hizmet eden dolayısıyla biz bunların yanında olacağız. Bunları destekleyeceğiz. Milli görüşten gelen gelenek çerçevesinde baktığınızda da burada olmamız lazım. Çünkü bu büyük dava partisi bu bir davayı ileriye taşıyan liderin partisi, o yüzden Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız.’ deyip hem Saadet Partisi’nden ayrıldılar, hem birinci sıra milletvekilliğinden ayrıldı ve gelip bize katıldı. Bu bence çok anlamlı ve çok önemli, çok değerliydi. Tek cümle tekrar söyleyelim. HDP ile kol kola gezen CHP’yi destekleyen partinin milletvekili adayı olamam, seçmeni olamam söylemi bence her şeyi özetliyordu” diye konuştu.

“İnce laf cambazlığı konusunda çok mahirdir”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin laf cambazlığında mahir olduğunu belirten Bakan Ahmet Arslan, “İnce aday olarak ilk çıktığında, ‘laf cambazlığı üzerine benim elime kimse su dökemez’ dedi. Bunu meydanlarda söyledi. ‘Laf cambazlığında kimse benimle yarışamaz, yalan söylemek gerekirse yalan, iftira atmak gerekiyorsa iftira, ben her şeyi yaparım’ dedi. Kendi ağzıyla söyledi. Kimse laf cambazlığında benim elime su dökemez. Ve gerçekten de laf cambazlığı konusunda mahir olduğunu, mecliste milletvekilliği yaptığım dönemden biliyorum. Grup başkan vekili olarak da laf cambazlığı konusunda çok mahirdir. Allah için bu hakkı teslim edelim. İşte burada laf cambazlığı yaptı. Rahmetli Özal’ın, rahmet Demirel’in yaptığı köprülerin 11,25 lira dedi. Tabi otomobiller 8,75 lira hafif ticari araç dediğimiz minibüsler kamyonetler türü araçlar ise 11,25 liradır. Bu doğru, bir defa vatandaşın kafasında otomobil yerine hafif ticari araç söyledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden de Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü’nden de 11,25 TL’ye geçiyorken, emsal araçlar çok net söylüyorum. Çünkü Elma ile Armut’u kıyaslamayacaksınız. Emsal araçlar hafif ticari araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 17,40 TL’ye geçiyorlar. 11,25 TL, 17,40 TL’ye geçiyorlar. küçük araçlarda söyleyelim. 8,75 TL’ye otomobil birinci ikinci köprüden geçiyor. 13,05 TL’den de üçüncü köprüden geçiyor sayın ince birinci ikinci köprü rakamlarını üçüncü köprü ile kıyaslıyor gibi yaparak gitti. Apayrı rakamları apayrı projelerin fiyatlarını verdi ve milletin kafasını burada karıştırmaya çalıştı” şeklinde konuştu.