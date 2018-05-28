Ulaştırma Bakanı Arslan, Sarıkamış’ta vatandaşlara seslendi

Dönem AK Parti Kars milletvekilinin tanıtım programına katılmak üzere Sarıkamış’a geldi.

Sarıkamış’ta coşkuyla karşılanan Bakan Ahmet Arslan, buradan AK Parti Sarıkamış Seçim Koordinasyon Merkezi’ne geldi. Bakan Arslan, burada kendisini karşılayan kalabalığa seslendi. Arslan, dün olduğu gibi bugün de içeride ve dışarıda silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri bu toprakları bize, bu toprakları vatan olması için bırakan ecdadın ruhunun şad olması için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içtiğini söyledi.

"Türkiye’nin başına çorap örmek isteyenler, Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünde ayağına çelme takmak isteyenler duysun ki 100 sene önce ecdat burada 90 bin şehidi gözünü kırpmadan, donmak pahasına şehit verirken vatan uğruna şehit verdi" diyen Arslan, “Ey dünya sen de duy ki bin yıldır bu coğrafyada gelecek nesillere bu toprakları vatan olarak bırakmak için ecdat şehadet şerbeti içti. Dün olduğu gibi bugün de içeride ve dışarıda silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz bu toprakları bize bu toprakları vatan olması için bırakan ecdadın ruhunun şad olması için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içiyor. Hainlik yapanlar, dünyada Türkiye’nin yükselmesini ve yücelmesini istemeyenler, Türkiye’ye çelme takmak isteyenler bilsin ki bin yıldır bu coğrafyada toprağı gelecek nesillere vatan olarak bırakmak için şehit olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve acdadın vatan olarak bıraktığı toprakları gelecek nesillere daha iyi şartlarda bırakmak için, daha mamur şekilde bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz. Bunun için bölünmüş yollar yapıyoruz, bunun köprüler yapıyoruz. Tüneller yapıyoruz. Bunun için havalimanları yapıyoruz. Bunun için hızlı trenler yapıyoruz. Ve o hızlı treni Kars’a kadar getireceğiz. Bunun için Bakü-Tiflis-Kars’ı yaptık. Bunun için limanlar yapıyoruz. Bunun için sırada kanal İstanbul var. Kanal İstanbul’u yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Liderimiz ’dünya 5’ten büyüktür’ deyip dünyadaki mazlum ve mağdurlara sahip çıktıkça dünya kuduruyor”

Arslan, "Birileri ne diyor. Birileri diyor ki ’geldiğimde bunları durduracağım.’ Değerli hemşehrilerim bunları neden durduracaklar biliyor musunuz? Bilesiniz ki yalanlara kimse kanmıyor. ’Yol’ demek, ’köprü’ demek, ’tünel’ demek, ’viyadük’ demek, ’havalimanı’ demek, ’Türkiye’nin kalkınması, büyümesi ve güçlenmesi’ demek. İşte Türkiye büyüdükçe, Türkiye güçlendikçe Türkiye’nin sesi dünyada gür bir şekilde çıktıkça, liderimiz ’dünya 5’ten büyüktür’ deyip dünyadaki mazlum ve mağdurlara sahip çıktıkça dünya kuduruyor. Amerika kurduruyor. ‘Nasıl olurda Türkiye bu kadar büyük proje yapar’ diye kuduruyor. ’Nasıl olur da Türkiye IMF’ye olan borçları sıfırlar’, şimdi de ’borç verebilirim’ der deyip, kuduruyorlar. Nasıl olur da Türkiye’nin lideri, dünya 5’tan büyüktür diyor ve Dünya’da kabul görüyor diye kuduruyorlar. İşte onlar kudurduğu için onların maşaları olan, onlara uşaklar eden içimizdeki hainler Gezi olaylarında ne dediler ’3. Havalimanı yapılmasın, 3. Köprü yapılmasın, Osmangazi Köprüsü yapılmasın, Kanal İstanbul yapılmasın’ dediler. Niye çünkü bunlar yapılınca Türkiye büyüyor, güçleniyor ve Türkiye’nin IMF’ye ihtiyacı kalmıyor. Türkiye kendi milletinin menfaati, kendi memleketinin menfaatine göre hareket ediyor. İşte dünya bundan dolayı bu büyük projelerin yapılmasına istemiyor. Büyük projelerin yapılmasını istemeyen dünyaya maşalık edenler, uşaklık edenler de diyor ki ’Evet bu büyük projeler yapılmasın, Türkiye geriye gitsin, Türkiye 2002 öncesi olduğu gibi dünya nasıl istiyorsa onlara boyun eğerek hareket etsin. Bu millet uyandı. Bu millet geçmişte ecdadının yaptığı gibi, atalarının yaptığı gibi 16 yıldır uyandı. Bu millet hem de öyle uyandı ki milletimin menfaati, milletimin menfaati ne gerektiriyorsa onu yaparım diyor Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte” şeklinde konuştu.