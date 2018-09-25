Umut Ali için umutlu bekleyiş sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonucu Umut’un bugün gece saatlerinde veya yarın serbest bırakılarak Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor. Anne Altınay Özmen, “Allah Cumhurbaşkanımızdan çok razı olsun. Oğlumu kurtardı. Ona minnettarız” dedi.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen’i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu.

Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Kars Sağlık Meslek Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen’in ailesi oğullarının yolunu gözlüyor. Baba Mustafa Özmen, oğlunu getirmek için Ermenistan’ın Erivan kentinde bulunurken anne ve diğer aile fertlerinin köyde umutlu bekleyişleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dualar eden anne Özmen, “Umut Ali’ye kavuşacağım anı iple çekiyorum” dedi.

Anne Altınay Özmen, “Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah ona uzun uzun ömür verdin. Allah benim ömrümden ona versin. Cumhurbaşkanına canımı kurban ederim. Oğlumu kurtardı” diye konuştu.

“Umut Ali’yi kurtarabilmek için ineklerimizi sattık”

Maddi durumlarının iyi olmadığını ve Umut Ali’nin yanına gidebilmek için ineklerini sattıklarını kaydeden Anne Altınay Özmen, “Köyde yaşıyoruz, çiftçilik yapıyoruz, maddi durumumuz kötü. Parasızlık yüzünden 4 çocuğumuzdan 2’ini ancak okutabiliyoruz. Umut Ali’de tutuklanınca babası onun yanına Ankara’ya, daha sonra Ermenistan’a gidebilmek için ineklerimizi satmak zorunda kaldık. Tüm Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Umut Ali’nin gözü yaşlı 90 yaşındaki anneannesi de bir an önce torununa kavuşmak istediğini dile getirdi.