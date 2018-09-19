Umut Ali Özmen Ermenistan'da bugün mahkemeye çıkarılacak

Akşam telefon ile babası Mustafa Özmen ile görüşen Umut Ali Özmen, çantasını topladığını ve mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Oğluyla telefonla görüştüğünü ifade eden baba Mustafa Özmen, “Oğlum valizini topladı. Bugün mahkemeye çıkacak. Ve mahkeme sonrası serbest bırakılacağını tahmin ediyoruz. Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında oğlum mahkemeye çıkacak. Oğlumun Türkiye'ye dönmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.