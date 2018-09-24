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Umut Ali'nin babası Ermenistan'da

Yaylada hayvan otlatırken merak üzerine geçtiği Ermenistan’da iki aydır tutuklu bulunan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen’in babası Ermenistan’a gitti.

Yaylada hayvan otlatırken merak üzerine geçtiği Ermenistan'da iki aydır tutuklu bulunan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen'in babası Ermenistan'a gitti.


Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Mustafa Özmen, yanındaki tercümanıyla birlikte Ermenistan Adliye'sine gidiyor. Oğluna 2 ay sonra kavuşacak olmanın sevincini yaşayan baba Mustafa Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


Ermenistan'ın başkenti Erivan'da olduğunu ifade eden Umut Ali Özmen'in babası Mustafa Özmen, “Ben şuanda Ermenistan'ın Başkenti Erivan'dayım. Ümitle bekliyorum çocuğuma kavuşmayı, artık aylar değil, günler değil, saatler kaldı. Çocuğumla buluşmak için, Şuanda adliyeye doğru tercümanla beraber gidiyoruz. Tercümanımızla beraber başvurumuzu yapıp, çocuğumuza bugün öğlenden sonra kavuşacağım. Yarın öğlenden sonra Türkiye'de olmayı umut ediyorum” dedi


Ermenistan'da iki aydır hapiste bulunan abisini çok özlediğini belirten Umut Ali Özmen'in 8 yaşındaki kız kardeşi Bengü Nisa Özmen'in,' Başkan Erdoğan'a, ‘Tayyip dede abimi kurtar' diye seslenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devre girerek Ermenistan Başbakanı ile görüştüğü ve oğlunun işlemlerinin bundan dolayı hızlandığına dikkat çeken Mustafa Özmen, “Bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yanındaki tercüman ile birlikte adliyeye giden Mustafa Özmen, 2 ay sonra çocuğuyla buluşmanın heyecanını yaşıyor.

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