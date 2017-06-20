Uygulamalı Girişimcilik Eğitim sertifikaları verildi

30 girişimci kadının katımıyla tamamlanan eğitim programına katılan kadın girişimcilerin sertifikalarını Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve KOSGEB Müdür Vekili Murat Karaman verdi.

ars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kadın vatandaşlarımızın ekonomik hayata atılması kendi işyerini kurması girişimci kadın kimliği ile hayata devam etmesi ile birlikte kendi yanında çalıştıracağı kadın vatandaşa istihdam sağlaması sebebi ile bu eğitimler ayrıca önem arz ettiğini belirtti.

Karaçantra, “Belge verilen kadın vatandaşlardan 15’i işyeri açmıştır. Bu işyerleri arasında kuaför, ev yemekleri, gıda şarküteri ve giyim sektörlerinden işletmeler mevcuttur” dedi.

Belediye Başkanı Karaçanta, daha sonra kadın girişimcilerden Kars’ın sorunlarını dinledi. Karaçanta, sorunların çözümü için başkan yardımcılarına talimat verdi.