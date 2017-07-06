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06 Temmuz 2017 12:14

Vali Doğan, Evliye Cami bölgesinde incelemelerde bulundu

Kars Valisi Rahmi Doğan, Evliya Cami bölgesinde yapılan iyileştirme çalışmlarını yerinde görerek, ilgili firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Doğan, Evliye Cami bölgesinde incelemelerde bulundu

06 Temmuz 2017 12:14


Göreve başladığı günden itibaren masa başında oturmayan sık sık inşaatları gezen Vali Doğan, Kars’ta devlet yatırımlarının yapıldığı yerleri defalarca geziyor. Doğan, yapılan çalışmaların biran evvel tamamlanması için ise uyarılarda bulunuyor.


Kars Kalesi altında Evliya Cami bölgesinde yapılan çevre düzenlemesi, Bayrampaşa Deresi’nin üzerinin kapatılması çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Yapılan çalışmaları inceleyerek aksaklıkların kısa sürede giderilmesini istedi.


Vali Rahmi Doğan, Bayrampaşa Deresi’nin üzerinin kapatılması, Kümbet ve Evliya Cami önünde yapılan çevre düzenlemesi ile Osmanlı Projesi kapsamında yapılan çalışmaların biran evvel tamamlanması gerektiğini belirtti.


Bir süre bölgede incelemelerini sürdüren Doğan, vatandaşlarla da sohbet etti. Doğan, daha sonra Evliya Cami bölgesinden ayrıldı.




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