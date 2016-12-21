Vali Doğan, okul müdürlerini dinledi

Vali Rahmi Doğan, Kars’ta eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten okul müdürleri ile bir araya geldi.

Vali Rahmi Doğan, Kars’taki eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında genel değerlendirmelerde bulunmak üzere, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile merkez ve köylere bağlı okul müdürlerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda Vali Rahmi Doğan Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda Doğan öğrencilerle tatili konuştu.

Öğrencilerden ve öğrenci velilerinden sosyal medya hesaplarından sürekli mesaj aldığını ifade eden Vali Rahmi Doğan, “Okulların tatil olmalarını istiyorlar. Soğukta tatil mi olur? Kar da tatil olur. Ama çok aşırı bir soğuk olursa tatil olabilir. dedi.

Vali Doğan, “Bir önceki toplantıda konuştuğumuz gibi bundan sonraki toplantılara da katılacağımı söylemiştim. Bu ayki toplantıya da katılalım ve sunumları görmek istedim. Hedefimiz başarıyı yakalamak. Öğrencilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edip onların en iyi şekilde eğitim almasını temin etmek. Onları hayata hazırlamak. Bu yönde Devletimizin, Milletimizin paralarını en iyi şekilde kullanabilmek, bir araya gelip bunları istişare edip sonrada ne yapmamız gerekenleri konuşmamız lazım. Okul bazında bu işi yapalım okullarımızın durumları nedir? Öğretmenlerimizin durumları nedir? Eksikleri nedir? Yürüyen bir projemiz var, o projedeki durum nedir? bu gibi konuları konuşarak fikir alışverişi yapacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Doğan, toplantıya katılan öğretmen ve okul yöneticilerini dinledi. Toplantıya katılan okul yöneticileri daha sonra okulları hakkında slayt gösterisi ile Vali Doğan’ı bilgilendirdi.