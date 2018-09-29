Vali Doğan ve AK Parti milletvekillerinden Sedanur'un ailesine ziyaret

Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan ve Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ile birlikte Sedanur Güzel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Vali Rahmi Doğan ile birlikte Kağızman'ın Paslı Köyü'nde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve bir hafta sonra ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in babası Abdullah Güzel'i taziye evinde ziyarete edeek başsağlığı diledi.

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, bir süre acılı baba ile görüştü. Taziye ziyaretine Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'da eşlik etti.