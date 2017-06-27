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27 Haziran 2017 11:55

Vali Doğan’dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kars Valisi Rahmi Doğan, Ramazan bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Doğan’dan şehit ailelerine bayram ziyareti

27 Haziran 2017 11:55


Vali Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte Kars’ta biz dizi ziyaret gerçekleştirdi Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Vali Doğan daha sonra 04.01.2016 tarihinde Diyarbakır Sur ilçesinde BTÖ ile girilen çatışmada şehit olan polis memuru Musa Yüce’nin eşi Hatice Yüce, 21.12.2016 tarihinde Suriye’de icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı’nın babası Zeki Yekebağcı ile 22.07.2016 tarihinde Diyarbakır Ergani ilçesinde girilen çatışma esnasında şehit olan Polis memuru Engin Yılmaz’ın babası Ömer Yılmaz’ı evlerinde ziyaret ederek acılarını paylaştı .


Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmadığını belirten Vali Doğan, “Dolayısıyla şehit olmakta nasip. Şehit annesi, babası, kardeşi, akrabası olmak da nasiptir. Eğer o yiğitler bu topraklara düşmemiş olsaydı bugün bu topraklar üzerinde bizler huzur içerisinde yaşayamayacaktık” dedi.


Vali Doğan, Şehit ailelerine bir sıkıntı ya da sorunları olduğunda herhangi bir randevu talebi olmadan ne zaman isterlerse devletin tüm kapılarının kendilerine açık olduğunu da sözlerine ekledi.




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