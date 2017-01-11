Vali Rahmi Doğan, Sarıkamış Harekatını öğrencilere anlattı

Kars Valisi Rahmi Doğan, özel bir okul tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Hikmet Ayrıbaş tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Elif Yahşi, Esra Değer Alkan, Türkçe Öğretmeni Benal Koyuncu ve Müzik Öğretmeni Gizem Aydın tarafından hazırlanan ve Sarıkamış Harekatını anlatan oratoryo, öğrenciler tarafından sahnelendi.

Müzik Öğretmeni Gizem Aydın tarafından oluşturulan koronun seslendirdiği türkü ve ağıtların ardından Sarıkamış Harekatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Vali Rahmi Doğan, hazırlanan gösterileri çok beğendiğini belirterek, yetkililer ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmasında Sarıkamış Harekatını anlatan Vali Rahmi Doğan, “Sarıkamış Harekatı’nda yaşanan acı, yıllardır yüreğimizi dağlayan, yaramızı kanatan bir acıdır. Bundan sonra bizlere düşen, gelecek nesillere, bu memleketin evlatlarına, tarihimizde ne kadar şanlı, şerefli, zaferlerle dolu kahramanlıklarımız, savaşlarımız varsa, bu acılı, hüzünlü ve dertli olan hikayelerimizi anlatmamız lazım. Bu zaferlerimiz çocuklarımıza nasıl yol gösterecek, yön verecek, onların önünde ışık olacaksa, hüzünlerimiz de, acılarımız da, yanlışlarımız da yine çocuklarımıza ders olacaktır. Bu nedenle; Sarıkamış’ı unutmamamız lazım” dedi.

Doğan, “ Sarıkamış’ı unutturmamamız lazım. Gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Öğrencilerimiz çok başarılı sunumlar, gösteriler yaptılar, çok mutlu oldum. Artık Karslı gençler Kars’la rekabet etmiyor, Erzurum’la rekabet etmiyor. Kars’ın gençleri Tokyolu, Madridli, Moskovalı çocuklarla rekabet ediyor. Onlarla dünya arenasında mücadele ediyor. Dolayısıyla çocuklarımızı da bu ortama göre hazırlamamız lazım” diye konuştu.