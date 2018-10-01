Yaban hayvanlar Kars'ta şifa buluyor

Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan çok sayıda yaban hayvanı tedavi edilerek yeniden doğaya bırakılıyor.

Doğa Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki bazı illerde çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda yabani hayvan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuşuyor.

Bin 600 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan merkez, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor.

Doğa Koruma Milli Parkalar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen saz delicesi, step şahini ve kızıl şahin tedaviye alınırken, tedavleri tamamalanan Kara akbaba ve iki kızılşahin yeniden tabiata kavuştu.

Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün 45 kişilik 45 gönüllü öğrenci, veteriner hekimler nezaretinde yaban hayvanlarının bakımı ve tedavisi yapıp doğal ortama kavuşmalarına yardımcı oluyor.