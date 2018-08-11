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11 Ağustos 2018 11:32

Yaban ördekleri Kars’ı mesken tuttu

Kars Çayı, yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor.

Yaban ördekleri Kars’ı mesken tuttu

11 Ağustos 2018 11:32

Her yıl belirli bölgelerde görülen yaban ördekleri bu yıl kent merkezine kadar geldi.


Kars kent merkezine kadar gelen yaban ördekleri, Taş Köprü ve Kars Kalesi’nin altını mesken tuttu. Vatandaşlardan rahatsız olmayan ördekler Harakani Külliyesi, Evliya Cami, Havariler Kilisesi, Kale ve Taş Köprü’nün olduğu bölgede Kars Çayı’nda gönüllerince yüzüyor.


Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi bölgede Kars Çayı’nda yaban ördeklerini gören vatandaşlar, ördekleri rahatsız etmeden uzaktan video ve fotoğraf çekiyor.


Türkiye’de şehir merkezinden çay geçen illerden bir tanesinin de Kars olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, çayın kirletilmesinin önüne geçildiği takdirde daha da çok yabani su kuşuna Kars Çayı’nın ev sahipliği yapacağını belirttiler.


Geçmişte Kars Çayı’nın suyunun evlerde içme suyu olarak kullanıldığına dikkat çeken vatandaşlar, dönemin Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan2ın girişimleriyle Kars Çayı’nın büyük bir bölümünün ıslah edildiğini ve Kars Çayı ıslah edildikten sonra yaban ördeklerinin görüldüğünü kaydettiler.


Kars Çayı’nda yüzen yaban ördeklerinin çoğunluğunun bu yılın yavrusu olması dikkat çekerken, vatandaşlar ise ördeklerin bulunduğu bölgeye fazla yaklaşmıyor. Ördekleri rahatsız etmek istemeyen vatandaşlar uzak alanlardan bir süre ördekleri gözlemledikten sonra bölgeden ayrılıyor.




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