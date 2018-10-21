Yaralı kızıl şahin ile yeşil başlı ördek Kars'ta tedavi altına alındı

Yaban hayvanları Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şifa buluyor.

Yaralı olarak Erzurum'da bulunan Kızıl Şahin ile Kars'ta bulunan Yeşil Başlı Ördek, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Gizem Yaylagülü, tarafından tedaviye alınan Kızıl Şahin ile Yeşil Başlı ördeğin, tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.

Kars'ta kurulduğu günden itibaren yaban hayvanların şifa merkezi olan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor. Başta Kars olmak üzere, Erzurum, Artvin, Bayburt, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinden güçten düşmüş ve yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri yapıldıktan sonra yeninden yaban hayatına kazandırılıyor.