Yardımsever iş adamı Erkan Koçali memleketinde kızlar için yurt yaptırdı

Dünya Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel Başkanı Erkan Koçali, Kars'ın Arpaçay ilçesine 100 kişilik kız yurdu yaptırdı. Yardımsever iş adamı, "Elinden gelen her şeyi, Türkiye ve çocuklar için yapmaya devam edeceğim" dedi.

Karslı yardımsever iş adamı Erkan Koçali'nin, memleketi Kars'ın Arpaçay ilçesine yaptırdığı 100 kişilik kız yurdu açıldı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nün öneminin de vurgulandığı yurdun açılışına, Kars Valisi Rahmi Doğan, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Atalay, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun çok sayıda vatandaş ve davetliler katıldı. İş adamı Koçali'yi eşi ve çocukları düzenlenen törene katıldı. Açılışta yöresel oyunlar ile Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen aşıkların gösterisi dikkat çekti.

"Kız çocukları geleceğin anneleri, neneleridir"

25 yıldır özellikle kız çocuklarının eğitimine burs vererek katkı sağladığı kaydedilen Koçali, "Kız çocukları geleceğin anneleri, neneleridir. Böylelikle geleceğe de yön verecek olan onlar. Onlar ne kadar iyi eğitilirse çocuklarına da bilgi ve birikimlerini aktarırlar. Dolayısıyla ülkemiz refaha erer. Yurdu Milli Eğitime bağışlayarak devlete de katkı sağladık. Kars'ın kışları çok çetin geçer. Taşımalı eğitimle çocuklar çok zahmet ve sıkıntı çekiyorlar. Özellikle kız çocuklarının sıkıntı çekmesini hiç istemem. Doğum günümün olması da büyük bir tesadüf ve ayrı bir heyecan oldu" dedi.

"Yardımlarımıza devam edeceğiz"

Arpaçay Meydanı'na 15 Temmuz ruhunu yansıtacak bir anıt da yaptıracağını ifade eden Koçali, "İstanbul'da da elimden geldiği kadar okulların laboratuvarlarına, bilgisayar odalarına destekler veriyorum, hassas davranıyorum. Bunları daha da ileriye taşıyacağız. İhtiyaç olan her yerde bu tür sosyal işler yapmaya ve yardımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz ve çocuklarımız için yapmaya devam edeceğiz"

Elinden gelen her şeyi, Türkiye ve çocuklar için yapmaya devam edeceğini altını çizen İş adamı Koçali, "Yurdumuz çağın gereği olan tüm imkanlara sahip. 100 kişilik bir yurt. Yurdun odalarını oldukça büyük yaptırdık. 140 kişilik kapasiteye de ulaşabilir. Yemekhanemiz, kilerlerimiz bütün imkanlar bu şartlara göre ayarlandı. Çağın gereği olan bütün imkanlar yurdumuzda mevcut. Hayat devam ettiği müddetçe elimizden gelen her şeyi, ülkemiz ve çocuklarımız için yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kızı da öğrencilere destek verecek

Kızı Nazlıcan Koçali'nin de yurttaki öğrencilere destek vereceğini dile getiren Koçali, "Kızlarımıza değer vermemiz ve onların ufkunu açmamız, kucak açmamız ve yardımcı olmamız lazım. Kızım Nazlıcan'ı da okulun ablası ilan ettik. Gelip burada çocuklarla ilgilenecek, sıkıntısı olanın sıkıntısını dinleyecek, sınava hazırlananlarla ilgilenecek" diye konuştu.

Nazlıcan Koçali: "Benim için de kız çocuklarının eğitimi çok önemli"

Nazlıcan Koçali ise hem cinsi olan öğrencilerin dertlerini daha iyi anlayabileceğini söyleyerek, "Hemcinsim oldukları için ben daha çok sosyal yardımlarda bulunacağım. Burada ulaşım kızları eğitimden tutmak için bir bahane oluyordu. Bu yurt sayesinde bu sorun çözüme kavuştu. Ulaşımı dert eden aileler olursa çocuklarını bu yurda yollayabilirler ve çocuklar eğitimlerini daha kolay alabilirler. Benim için de kız çocuklarının eğitimi çok önemli" şeklinde konuştu.