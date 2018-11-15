Yarım metre kar yağdı, araçlar yolda kaldı

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte Sarıkamış’ta kış etkili şekilde kendini gösterdi.
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte Sarıkamış'ta kış etkili şekilde kendini gösterdi. 24 saat yağan kar yağışı yolları kapattı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar sebebiyle araçlar hareket edemez hale gelirken Oteller Bölgesi'ne 1 kilometre kala yol kapanınca araçlar mahsur kaldı. Sarıkamış Belediyesi ekipleri gece gündüz kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. İlçede çoğu köy yolu ulaşıma kapandı.