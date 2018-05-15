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15 Mayıs 2018 13:51

Yavru ayı Kars’ta tedavi altına alındı

Artvin’de bulunan 2 aylık yavru ayı, Kars’ta tedavi altına alındı.

Yavru ayı Kars’ta tedavi altına alındı

15 Mayıs 2018 13:51

Yavru ayının annesi tarafından dışlandığı için yeterince besin alamadığından zayıf düştüğü ve kafasından darbe aldığı belirlendi.


Artvin’de köyüler tarafından bulunan ve Artvin Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen 2 aylık yavru boz ayı, Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. DKMP Şube Müdürü Murat Doğanay’ın girişimleriyle Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirilen yavru ayı burada tedavi altına alındı.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibi tarafından tedavi altına alının yavru ayının ilk etapta vücudunda bulunan kurtlar temizlendi. Ardından gıda takviyesi yapılan yavru ayının, kafasından darbe aldığı tahmin ediliyor. Ayının kafa emar’ı çekilmesinin ardından tedavi için kesin teşhis koyulacak.


Doğa Koruma Milli Parkalar Kars Şube Müdürü Murat Doğan, "Artvin’de bulunan yavru ayımız, 2-2,5 aylık şu anda, orada hastalığı sebebiyle annesi tarafından reddedilen bir yavru ayı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaptırılan Kafkas Yaban hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alınmış durumda. Bu yavru ayımızı burada iyileştirip tekrar habitatında doğaya, tabiata yeniden kazandırmış olacağız" dedi.


Doğan, Orman Mühendisi Gamze Taner, tarafından yavru ayının annesi tarafından terk edildiği için ismini ‘öksüz’ koyduğunu belirtti. Doğan, hocalarının yavru ayıyı yaşatma gayretleri içerisinde olduklarını ve ‘öksüz’ koyulan isminin de ‘umut’ olarak değiştirdiklerini sözlerine ekledi.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Doç. Dr. Metin Öğün’de yavru ayının tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Öğün, "Merkezimize getirilen 2,5 aylık yavru ayı, ilk muayenesi yapıldığı zaman, vücudunun değişik yerlerinde kurtlanma görüldü. Kurtlar temizlendi. Kafa travmasının olduğundan şüpheleniyoruz. Yavru ayının beslenmesinde şimdiye kadar problem olduğu için önce genel kondisyonunu düzeltmeye çalışacağız. Sonra da kafa travmasını halledip doğaya salacağız" diye konuştu.


Tedavi altına alınan ve durumu ciddi olduğu öğrenilen “öksüz”ün yeniden doğaya kazandırılması için yoğun çaba sarf eden Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekipleri hayvanın adını “umut” olarak değiştirdi. Tedavisi devam eden yavru ayı için herkes seferber oldu.




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