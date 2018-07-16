Yavru dağ keçisi emin ellerde

Artvin’de bulunan yavru ve yaralı dağ keçisi Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne getirilerek tedavisini başlandı. Çelik tellere takılarak bir gün boyunca aç kalan yaralı yavru dağ keçisi tedavisi yapılınca kısa sürede kendine geldi. Denge sorunu yaşayan yavru dağ keçisi biberonla besleniyor. Biberonla beslenmeyi sevmeyen yavru dağ keçisi merkez çalışanlarına da zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Denge sorunu yaşayan ve genel sağlık durumu iyi olan yavru dağ keçisii tedavisi tamamlandıktan sonra tabiata doğal ortama bırakılacak.