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16 Temmuz 2018 12:58

Yavru dağ keçisi emin ellerde

Artvin’de kayalıklara çekilen çelik tellere takılı kalarak gün boyu aç kalan ve ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından bulunarak kurtarılan yavru dağ keçisi Kars’ta tedavi altına alındı.

Yavru dağ keçisi emin ellerde

16 Temmuz 2018 12:58


Artvin’de bulunan yavru ve yaralı dağ keçisi Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne getirilerek tedavisini başlandı. Çelik tellere takılarak bir gün boyunca aç kalan yaralı yavru dağ keçisi tedavisi yapılınca kısa sürede kendine geldi. Denge sorunu yaşayan yavru dağ keçisi biberonla besleniyor. Biberonla beslenmeyi sevmeyen yavru dağ keçisi merkez çalışanlarına da zaman zaman zor anlar yaşatıyor.


Denge sorunu yaşayan ve genel sağlık durumu iyi olan yavru dağ keçisii tedavisi tamamlandıktan sonra tabiata doğal ortama bırakılacak.




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