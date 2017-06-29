Yaz Spor Okulları’na Sarıkamış’ta yoğun ilgi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ait kapalı halı sahada düzenlenen törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, amaçlarının kötü alışkanlıklardan uzak, vatanına, milletine hayırlı sporcu, akıllı ve dinamik gençler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Koçak, Sarıkamış’ta sporun bütün branşlarında başarılı olacak genç nesilleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Koçak, “Kaymakamlık ve belediyemiz bütün çalışmalarımıza tam destek veriyorlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporla iç içe sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak bizim görevimizdir.29 Haziran teşkilatımızın 79.kuruluş yıldönümüdür. Bu vesileyle emek veren bütün personeli şükranla anıyoruz. Bu inanç ve azimle bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ve il müdürlüğümüzün koordinesinde deneyimli antrenörlerle güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

Yaz spor okullarında 5-18 yaş arası yaklaşık 150 sporcu, futbol, tekerlekli kayak, kort tenisi, voleybol, basketbol, jimnastik dalında haftada 6 gün eğitim alacak. Sarıkamış’taki Yaz Spor Okulu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.