Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 16:00

Yaz Spor Okulları’na Sarıkamış’ta yoğun ilgi

Sarıkamış’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde "Yaz Spor Okulları" düzenlenen törenle açıldı.

Yaz Spor Okulları’na Sarıkamış’ta yoğun ilgi

29 Haziran 2017 16:00


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ait kapalı halı sahada düzenlenen törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, amaçlarının kötü alışkanlıklardan uzak, vatanına, milletine hayırlı sporcu, akıllı ve dinamik gençler yetiştirmek olduğunu belirtti.


Koçak, Sarıkamış’ta sporun bütün branşlarında başarılı olacak genç nesilleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.


Koçak, “Kaymakamlık ve belediyemiz bütün çalışmalarımıza tam destek veriyorlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporla iç içe sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak bizim görevimizdir.29 Haziran teşkilatımızın 79.kuruluş yıldönümüdür. Bu vesileyle emek veren bütün personeli şükranla anıyoruz. Bu inanç ve azimle bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ve il müdürlüğümüzün koordinesinde deneyimli antrenörlerle güzel çalışmalar yapacağız” dedi.


Yaz spor okullarında 5-18 yaş arası yaklaşık 150 sporcu, futbol, tekerlekli kayak, kort tenisi, voleybol, basketbol, jimnastik dalında haftada 6 gün eğitim alacak. Sarıkamış’taki Yaz Spor Okulu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:14
  • Güneş :04:33
  • Öğle :12:22
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!