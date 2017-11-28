Ziraaat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Tur mücadelesinde Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ni ağırladı. Mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Kars Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran üçlüsü yönetti.

Güneşli ve sıcak havada oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekibin taraftarları yoğun ilgi gösterdi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Gençlerbirliği 52. dakikada Murat Duruer’in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 68. dakikada Vedat Muric’in gölüyle durumu 2-0 yaptı. Bu dakikadan itibaren rakibinin üzerine giden Kars 36 Spor, 86. dakikada Burak Can Akıncı’nın attığı golle durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-1 Gençlerbirliği’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Baran Eraslan xx, Bersan Duran xx

Kars 36 Spor: Aykut xx, Yılmaz xx, Samet xx, Sarper Salih xx, Nazım Berat xx, Sabahattin xx, Abdurrahman x (Bouna Kante dk. 85 xx), Bulut xx, Nurettin xx, Şükrü Can x (Emrah dk. 68 xx), Hakan x (Burak Can dk. 85 xxx)

Yedekler: Oktay, Muhammed, Yusuf

Teknik Direktör: Hüsnü Kaçmaz

Gençlerbirliği: Taha Cengiz xx, Yıldırım Mert xx, Mehmet Taş x (Uğur Çiftçi dk. 46 xx), Aleksandar Scekic xx, Murat Duruer xx, Ndiaye x, Alper Uludağ xx, Zeki Yavru xx, Orhan Şam xx, Ahmet İlhan xx (Ahmet Oğuz dk. 83 ?), Vedat Muric xx

Yedekler: Numan Bostan, Alper Tatlısu

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Murat Duruer (dk. 52), Vedat Muric (dk. 68) (Gençlerbirliği), Burak Can Akıncı (dk. 86) (Kars 36 Spor)

Sarı Kartlar: Vedat Muric, Ndiaye, Ahmet İlhan, Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), Burak Can Akıncı (Kars 36 Spor)