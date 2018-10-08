12. Kastamonu Günleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Bu yıl İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilecek olan 12. Kastamonu Günleri için istişare toplantısı yapıldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında yapılan istişare toplantısında, Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin (KAS-DER) koordinesinde 18-22 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Maltepe'de 12'incisi düzenlenecek olan 12. Kastamonu Günleri görüşüldü.

Programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, KASDER Genel Başkanı Remzi Şen katıldı.

İstişare toplantısında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Hem odalarımız hem federasyon kendi dağıtacakları stantlara mutlaka Kastamonulu esnaflara bunların verilmesi lazım. Ben buradan tekrar ediyorum. Geçen yılda aynısı oldu. Tekrar bu olmaz dediler. Bir 10-15 kadar esnafımız aldığı standı başka birine devrettiği anlaşıldı. Kesinlikle bunun olmaması lazım. Bu etkinliğe sabotaj etmek gerekiyorsa standını başkasına satar. Bir başka yerden bir başka kişiden ne olduğu belli olmayan malın satılmasına vesile olmuş olur” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Biz şunu yaptık. Yıllardır ben söylüyorum. Bir kişiye eğer şuraya şuraya git dediysem. İş yapmam ben bu şekilde. Hiçbir yetki kullanmadım. Doğru neyse o. Artık hep birlikte belediye başkanlarımız destek oluyor bu konuda” şeklinde konuştu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da, “Devreden arkadaşlarımıza bundan sonrası için uyarılar gelecektir. Bu konuda sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Memleketimizin tanıtımı için hayırlara vesile olur. Tanıtımına iyi olur” ifadelerini kullandı.

KASDER Genel Başkanı Remzi Şen ise, “Emeği geçen destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl daha iyisini yapmak için çaba vereceğiz. Biz inşallah bu yıl daha güzel bir organizasyonu hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından esnaflarında katıldığı toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.