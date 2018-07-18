13 yabancı ülkenin basın mensupları Daday’ı ziyaret etti

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında 13 ülkenin medya temsilcilerini Kastamonu’ya davet etti. 60 yabancı basın mensubunun katıldığı ziyarette Daday’ın tarihe ve kültürel mekanları gezildi.

Farklı kültürleri gezmek ve tanımak üzere düzenlenen gezi programı kapsamında Daday’a gelen yabancı basın heyeti, önce Azdavay Kaymakamı ve Daday Kaymakam Vekili Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’ı ziyaret etti. Yabancı basın mensupları ile yakından ilgilenen Kaymakam Çakmak ve Başkan Taş, ilçe hakkında basın mensuplarına bilgiler verdiler. Daha sonra Daday’ın turistlik tesislerinden biri olan Emir Bey Atlı Turizm Köyü ve Doğal Yaşam Köyünde ata binen yabancı basın mensupları ardından Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’ın davetlisi olarak Memişler ve Memişoğlu Restaurantlarında meşhur Daday Etli Ekmeğinin tadına baktılar. Etli ekmeğini çok beğendiklerini ve lezzetli bulduklarını bildiren basın mensupları Başkan Taş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek ilçeden ayrıldılar.