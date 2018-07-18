Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 16:32

13 yabancı ülkenin basın mensupları Daday’ı ziyaret etti

“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” etkinlikleri kapsamında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen 13 ülkenin yabancı medya kuruluş temsilcileri, Daday ilçesini ziyaret etti.

13 yabancı ülkenin basın mensupları Daday’ı ziyaret etti

18 Temmuz 2018 16:32


Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında 13 ülkenin medya temsilcilerini Kastamonu’ya davet etti. 60 yabancı basın mensubunun katıldığı ziyarette Daday’ın tarihe ve kültürel mekanları gezildi.


Farklı kültürleri gezmek ve tanımak üzere düzenlenen gezi programı kapsamında Daday’a gelen yabancı basın heyeti, önce Azdavay Kaymakamı ve Daday Kaymakam Vekili Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’ı ziyaret etti. Yabancı basın mensupları ile yakından ilgilenen Kaymakam Çakmak ve Başkan Taş, ilçe hakkında basın mensuplarına bilgiler verdiler. Daha sonra Daday’ın turistlik tesislerinden biri olan Emir Bey Atlı Turizm Köyü ve Doğal Yaşam Köyünde ata binen yabancı basın mensupları ardından Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’ın davetlisi olarak Memişler ve Memişoğlu Restaurantlarında meşhur Daday Etli Ekmeğinin tadına baktılar. Etli ekmeğini çok beğendiklerini ve lezzetli bulduklarını bildiren basın mensupları Başkan Taş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek ilçeden ayrıldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç