15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışın yıldız ve gençler kategorisi, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nden başladı. Vali Yaşar Karadeniz’in startıyla 50 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarış, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Büyükler ile veteranların mücadele ettiği yarışta ise Cumhuriyet Meydanı-15 Temmuz İstiklal Tüneli-Cumhuriyet Meydanı istikametinde 100 kilometrelik bir parkur izlendi. 6 kategoride 46 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenlere Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak tarafından ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından açıklamada bulunan Vali Yaşar Karadeniz, "50 bisikletçi ilimize gelerek yarıştı. ’15 Temmuz Şehitlerini Gençlik Unutmaz’ sloganıyla cevap vermiş oldular. Ben bu vesileyle kendilerini tebrik ediyorum. 15 Temmuz’un unutulmaması, unutturulmaması ve nesilden nesile yaşattırılması için bu tip etkinlikler önemli. Özellikle ’Gençlik Unutmaz’ sloganıyla bunun sürdürülmesini ayrıca anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Büyük Bayanlar Kategorisinde Peloton İstanbul Bisiklet takımından Arzu Sağnak birinci, Özge Seçkin ikinci olurken; Giresun Gençlik Spor’dan Elif Ömerbeyoğlu üçüncü oldu.

Genç Bayanlar’da Yeşil Giresun Belediye Spor Kulübü’nden Ezgi Bayram birinci, Mehlika Elmalı ikinci ve Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü’nden İrem Özdemir üçüncü oldu.

Master Erkek 35’te Bolu Gençlik Merkezi’nden Okan Türk birincilik, AlpakurtZaf Pala ikincilik; Bolu Belediye Spor Kulübü’nden Volkan Arslan üçüncülük başarısı elde etti.

Master Erkek 40’ta Kastamonu Toprak Su Gençlik ve Spor Kulübü’nden Hüseyin Vardal birinci, Peloton İstanbul Bisiklet takımından Volkan Kurdoğlu ikinci ve yine Kastamonu Toprak Su Gençlik ve Spor Kulübü’nden Murat Kuntay Açan üçüncü oldu. Bu kategoride Kastamonu Toprak Su Gençlik ve Spor Kulübü’nden ilk 7’ye 5 sporcu girdi.

Master Erkek 50’de ise Antalya Gençlik Merkezi’nden İsmail İltir birinci, Kastamonu Toprak Su Gençlik ve Spor Kulübü’nden Murat İşçimen ikinci ve Tekirdağ’dan ferdi sporcu Mustafa Taşyıldız üçüncü oldu.

Bisiklet yarışına katılan Okan Türk, "Bolu takımında yarışıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi anma törenleri kapsamında, şehitlerimizi anmak için buraya geldik. 35 yaş kategorisinde ben birinci oldum. Aynı takım arkadaşım Zafer Pala ikinci oldu. Sevinçliyiz, mutluyuz. Parkur yokuşluydu. Buraya geçen sene de gelmiştik. Geçen sene de ben ikinci olmuştum. Bildiğim ve sevdiğim bir parkur. Biz burada sürekli yokuş antrenmanları yapıyoruz. Bize uyan bir parkurdu. Seneye yine gelmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Bisiklet yarışına Arzu Sağanak ise, "Yarışmaya İstanbul’dan katılıyoruz. Poleton İstiklal Bisiklet Spor Kulübü sporcularıyız. Büyük bayanlarda yarıştım. Yarışmayı birinci olarak bitirdim. Parkurda çok fazla iniş vardı. İki güzel yokuş çıktık. Çok yorulmadan yarışı bitirdik diyebilirim. Güzel bir yarıştı" ifadelerini kullandı.

Bisiklet yarışlarının en yaşlı üyesi 58 yaşındaki Yaşar Kabukoğlu da, şunları kaydetti: “1976 yılında spora Kastamonu’da başladım. Hala devam ediyorum. Bisikletçiler arasında en yaşlı sporcu benim. 58 yaşındayım. Spor çok güzel bir şey. Bu yarışların 15 Temmuz’un anısına düzenlenmesi çok güzel. Parkur da çok güzeldi. Gençlerle yarışmak hiç iyi bir duygu değil. Gençler çok hızlı. Gençlik yıllarımızda biz de hızlıydık ama artık yaşlandık. Artık biraz motor eskidi. Çekmiyor artık”