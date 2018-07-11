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11 Temmuz 2018 18:05

15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi açıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi açıldı.

15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi açıldı

11 Temmuz 2018 18:05


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı etkinlikleri başladı. Bu kapsamında Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi açıldı. Serginin açılışına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Belediye Başkan Vekili Eşref Can ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Serginini açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi gezildi. Sergide 15 Temmuz gecesi yaşananlar fotoğraflarla anlatılmaya çalışıldı. Sergi, hafta boyunca açık kalacak.




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