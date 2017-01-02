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02 Ocak 2017 17:33

15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle intihar etti

15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle intihar etti

02 Ocak 2017 17:33

Taşköprü’ye bağlı Şahin Çatı köyünde 15 yaşındaki çocuk, evde bulunan av tüfeğiyle intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Şahin Çatı köyünde yaşanan olayda, öğrenci olan G.D. (15), girdiği bunalım sonucu evde bulunan av tüfeğiyle intihar etti. Ailesinin durumu fark etmesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince gencin cenazesi otopsi için Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.



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