2 aydır göremediği babasına kavuştu, Türkiye’yi ağlattı

Bir anda babasını karşısında gören küçük kız, babasının boynuna sarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüdüğü Adalet Yürüyüşü’nde ve Samsun’da düzenlenen Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda yaklaşık iki ay boyunca görev alan ve bu süre zarfında kızından ayrı kalan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş İsa Manay’ın 2,5 yaşındaki kızı Melisa Reyyan ile buluşması duygulandırdı.

İki ay boyunca babasını göremeyen 2,5 yaşındaki Melisa Reyyan, bir anda babasını karşısında görünce ‘baba’ diyerek kucağına atladı ve boynuna sarıldı. Küçük kız, babasının boynuna sarılarak dakikalarca öpüp, hasret giderdi. Eşi tarafından görevden dönen asker babayla kızının duygulandıran bu buluşması cep telefonuna kaydedildi. Sosyal paylaşım sitesine yüklenen bu video, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Sanatçı Demet Akalın’ın da sosyal medya hesabından paylaştığı bu video, izleyenleri adeta gözyaşlarına boğdu.

“Evlatlarımızın geleceği için her türlü görevi seve seve her zaman yapmaya hazırız”

Görevden dönen asker babayla kızının duygulandıran buluşmasının sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım rekorları kırması üzerine açıklamalarda bulunan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş İsa Manay, “Bizim için önemli olan vatan millet aşkıdır. Görevimizi her türlü icra ederiz. Görevin fazla olması veya eksik olması bizim için fark etmez, görevin çok olmasından şikayet edecekte değiliz. Elbette ki evlatlarımızı, eşimizi özlüyoruz ama bizim için ne zaman bir görev olursa biz, elbette vatandaşımızın ve ülkemizin güvenliği açısından her türlü fedakarlığa yani fedakarlıktan da öte bu bizim boynumuzun borcudur. O yüzden biz bunu düşünmüyoruz. Bize zor gelmiyor. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, emniyet güçleri olarak, jandarma ekipleri olarak daima güçlüyüz ve daima hazırız. Biz, hazır olmalıyız ki ülkemizde güven olsun, huzur olsun. Bu bilinçle görevlerin çokluğundan veya zorluğundan kesinlikle şikayetçi değiliz, şikayet edecekte değiliz. Sadece kendi ailemiz, kendimiz için değil bütün milletimizin evlatları için onların güvenliğini sağlamak, huzurunu sağlamak ve geleceklerini teminat altına almak için biz, görevimizi seve seve her zaman yapmaya hazırız. Evlatlarımızı sağlam ve huzurlu bir gelecek için fedakarlıktan da öte bunlar bizin boynumuzun borcudur. Çünkü her şey gençlerimiz için, evlatlarımızın için. Bizler, bu bilinçle görevlere çıkıyoruz” dedi.

“Her türlü zorluklar karşısında ülkemizin güvenliği için mücadele veriyoruz”

Her türlü zorluklar karşısında Türkiye’nin güvenliği için mücadele verdiklerini belirten Uzm. Çvş. İsa Manay, “Bu vatana, bu ülkeye hizmet etmek bizler için şereftir, onurdur. Yeri geliyor dağda, bayırda, karda, kışta, çatakta, batakta her türlü zorluklar karşısında bu ülkemizin güvenliği için mücadele veriyoruz. Bu bizim için zorluk değil. Bizler, güçlü ve her zaman hazır komandolarız. Türkiye’nin komandosuyuz” diye konuştu.

“Şehit düştüğümüz zaman 80 milyon arkamızda olacak”

Şehit düştükleri zaman 80 milyon Türk halkının ailelerinin yanında olacağını bildiklerini söyleyen Komando Uzm. Çvş. Manay, “Kurşuna da koşarak gideriz, gazi oluruz vuruluruz, şehitte düşebiliriz. Biliyoruz ki şehit düştüğümüz zaman gözümüz arkada kalmayacak, çünkü 80 milyon arkamızda olacak, ailemizin destekçisi olacak, onlara sahip çıkacak” şeklinde konuştu.

“Kızımın boynuma sarılması bizleri bir hayli duygulandırdı”

Kızının boynuna sarılmasının kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Uzm. Çvş. İsa Manay, şöyle konuştu: “Kızım ile olan videomuzda Adalet Yürüyüşü vardı, onun güvenliği için görevlendirilmiştik. Yaklaşık üç hafta kadar Adalet Yürüyüşünün güvenliğini sağladık. Bu görevden döndüğümüzün hemen akabinde Samsun’da düzenlenen Olimpiyatlara tekrar görevlendirildik. Burada da yaklaşık 1 ay kadar görevde kaldık. Eşim ile telefonda konuştuğumuzda kızım Melisa’nın yüz tavrının nasıl olacağını görmek istedik. Ben, kapı sesini duyurmadan içeriye girerim, sende cep telefonuyla görüntü alırsın diye konuşmuştuk. İçeriye sessiz bir şekilde girdim ve kızımızın o hareketi bizleri bir hayli duygulandırdı. Eşimin arkadaşı, asker eşleri sayfasından bu görüntüyü paylaşmış. Videoyu gören, hoşuna giden, duygulanan herkes paylaşmış. Bu milletimizin büyüklüğüdür. Bu milletimizin güzelliğidir. Türkiye olarak askerine polisine sahip çıkan, onlarla dertlenip onlarla hüzünlenen bir ülkede yaşıyoruz hamdolsun.”

“Kızımla eşimi, her zaman dualarla uğurluyoruz”

Asker eşi olduğu için gurur duyduğunu vurgulayan Melisa Reyyan’ın annesi Nesrin Manay, şunları söyledi: “Asker eşi olduğum için gurur duyuyorum. Tüm askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz Allah’a emanettir. Her zaman onların arkasından dua ediyoruz. Eşim asker, görevde olduğu zamanlar kızımla onu her zaman dualarla uğurlayıp dualarla gelmesini bekliyoruz. Bu sırada bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

“Görevdeyken eşimi çok özlüyoruz” diyen Nesrin Manay, şunları kaydetti: “Kızım, küçük olduğu için babasını daha çok özlüyor. Eşim göreve çıktığında her zaman sürekli babam nerede, babam yok, bazen görüntülü arama yapıp konuştuğumuzda susuyor, babam yok diyor. Eşime küsüyor, sen yoksun diyor, gelmiyorsun gibi sözler diyor. Baba gel artık diyor. Eşimde görevden geldiğinde o videoyu çekme gereği duydum. Çünkü kızım çok özlemişti babasını, verdiği tepkiyi merak ettik. Babam deyip sarılınca hepimiz çok duygulandık.”

Minik Melisa, babasıyla birlikte şınav çekerek poz verdi.