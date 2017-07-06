2. Uluslararası Resim Çalıştayı başlıyor

Uluslararası Resim Çalıştayı, 7-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

10 ülkeden 22 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan çalıştayda sanatçılar, 1 hafta boyunca ilçenin çeşitli mekanlarını resmedecekler.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bir toplumun gelişiminin sanata ve sanatçıya verdiği önemden anlaşılacağını belirterek, ilçelerinde de özellikle genç kuşağın sanata bakışına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Resim Çalıştayı’nın 2.’sini düzenleyeceklerini ifade etti.

Başkan Arslan, ayrıca yerli ve yabancı ressamların atölye çalışması sırasında Taşköprülü vatandaşlarında bu çalışmayı izleyebileceklerini kaydetti.

Taşköprü Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Resim Çalıştayı, 14 Temmuz Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’nda ortaya çıkan eserlerden oluşan resim sergisi ile sona erecek. Çalıştayın küratörlüğünü ise Aynur Açıkgöz üstleniyor.