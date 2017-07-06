Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 17:31

2. Uluslararası Resim Çalıştayı başlıyor

Taşköprü Belediyesi’nin kültür-sanat projeleri kapsamında düzenleyeceği 2.

2. Uluslararası Resim Çalıştayı başlıyor

06 Temmuz 2017 17:31

Uluslararası Resim Çalıştayı, 7-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.


10 ülkeden 22 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan çalıştayda sanatçılar, 1 hafta boyunca ilçenin çeşitli mekanlarını resmedecekler.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bir toplumun gelişiminin sanata ve sanatçıya verdiği önemden anlaşılacağını belirterek, ilçelerinde de özellikle genç kuşağın sanata bakışına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Resim Çalıştayı’nın 2.’sini düzenleyeceklerini ifade etti.


Başkan Arslan, ayrıca yerli ve yabancı ressamların atölye çalışması sırasında Taşköprülü vatandaşlarında bu çalışmayı izleyebileceklerini kaydetti.


Taşköprü Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Resim Çalıştayı, 14 Temmuz Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’nda ortaya çıkan eserlerden oluşan resim sergisi ile sona erecek. Çalıştayın küratörlüğünü ise Aynur Açıkgöz üstleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:50
  • Güneş :05:11
  • Öğle :13:01
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!